Ύστερα από 300 και περισσότερες μέρες πολέμου στη Γάζα το Ισραήλ διαμηνύει πως η νίκη διαφαίνεται στον ορίζοντα, με τη Χαμάς να βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση, ιδιαίτερα μετά τις απανωτές δολοφονίες των ηγετών της.

Οι δεξαμενές σκέψεις American Enterprise Institute’s Critical Threats Project και Institute for the Study of War έκαναν έρευνα για λογαριασμό του CNN, καταγράφοντας τις εξελίξεις στο μέτωπο, τόνισαν ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από το επίσημο αφήγημα.

Πριν την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς διέθετε 24 ταξιαρχίες με τουλάχιστον 40.000 άτομα προσωπικό. Σήμερα έχουν τεθεί εκτός μάχης μόνο τρεις ταξιαρχίες και περίπου 6.000 με 7.000 μαχητές είναι νεκροί. Συνολικά, οκτώ ταξιαρχίες παραμένουν ετοιμοπόλεμες και αποτελούνται από βετεράνους, ενώ οι υπόλοιπες έχουν υποστηρικτικό ρόλο, όχι λόγω απωλειών, αλλά επειδή αναγκάζονται να μετακινούνται συνέχεια στα ερείπια της Γάζας.

Παράλληλα, οι ταξιαρχίες που κρύβονται στο κέντρο της Γάζας δεν έχουν δεχτεί σχεδόν καμία απώλεια, σε έμψυχο και άψυχο υλικό, με τον IDF να τις προσπερνά, υπό τον φόβο σκληρών μαχών, που θα είχαν ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες.

«Οι Ισραηλινοί λένε ότι καθάρισαν μεγάλο μέρος της Γάζας, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν αγγίξει τους μαχητές», είπε ο Μπράιαν Κάρτερ που ηγήθηκε της έρευνας. «Η Χαμάς είναι έτοιμη να πολεμήσει ακόμη και αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο απόστρατος συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού Πίτερ Μανσούρ που υπηρέτησε στο Ιράκ, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αν τα τάγματα της Χαμάς είχαν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα πολεμούσαν ακόμη».

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς παραμένει ενεργό και ικανό να επιφέρει πλήγμα στον ισραηλινό στρατό σε περίπτωση που πολεμήσουν. Αυτό όμως δεν έχει φανεί ακόμη, επειδή ο IDF αποφεύγει τη σύγκρουση, προτιμώντας τον πόλεμο φθοράς κατά της οργάνωσης, παρά την απευθείας αντιπαράθεση, αφού σε τέτοια περίπτωση αναγκαστικά θα σκοτώνονταν πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες.

Αν κάτι όμως πέτυχε το Ισραήλ όλους αυτούς τους μήνες, ήταν να στερήσει τα ικανά στελέχη στη Χαμάς, που σκοτώθηκαν με στοχευμένα χτυπήματα. Παράλληλα, λόγω της καταστροφής στην περιοχή, η οργάνωση περιορίζεται αυστηρά σε ανταρτοπόλεμο και δεν μπορεί να περάσει στην επίθεση, ακόμη κι αν ήταν μικρής κλίμακας.

Η στάση των Παλαιστίνιων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας και Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα, η ικανότητα της Χαμάς να ανασυγκροτεί τις μάχιμες δυνάμεις είναι αμείωτη, ειδικά μετά την κήρυξη του πολέμου.

Πριν τον πόλεμο, η στρατιωτική δύναμη της οργάνωσης είχε φτάσει στο απόγειο της και στρατολογούσε κυρίως από φόβο, παρά επειδή έβρισκε πρόθυμους υποστηρικτές. Η εισβολή στη Γάζα όμως και το γεγονός ότι δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 40.000 άμαχοι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, έγειρε υπέρ της την παλαιστινιακή γνώμη.

«Πλέον, βρίσκεις μαχητές σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που δεν ήθελαν τη Χαμάς μέχρι και την προηγούμενη χρονιά», είπε ανώνυμα ένας Αμερικανός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας: «Οι βομβαρδισμοί κατά των αμάχων έδωσαν τη δικαιολογία που ήθελε η Χαμάς… Ακόμη και αυτοί που την εχθρεύονται, δείχνουν κάποια ανοχή».

Παιδιά σε αυτοσχέδιο καταυλισμό στη Γάζα

Ενδεικτικά, έρευνα που έγινε σε εκτοπισμένους από τη Γάζα, έδειξε μεγαλύτερη δυσαρέσκεια προς τους χειρισμούς της Χαμάς, σε σχέση με πριν την έναρξη του πολέμου. Εντούτοις, στην ερώτηση αν στηρίζουν στρατιωτικά την οργάνωση, υπήρξαν περισσότερες θετικές απαντήσεις, με το σκεπτικό πως «πρέπει να μπει φρένο στις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες» που στοίχισαν τη ζωή σε τόσους αμάχους.

Ο πρώην διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, έγραψε σχετικά στο Foreign Affairs πως το μεγαλύτερο λάθος του Ισραήλ ήταν το γεγονός πως δεν χτύπησε άμεσα τη Χαμάς, αντιθέτως «προτίμησε να τον πόλεμο φθοράς και τον βομβαρδισμό της Γάζας. Μια σύγκρουση με τη Χαμάς σίγουρα θα επέφερε πολλούς νεκρούς στρατιώτες, αλλά θα τη διαχώριζε από τους αμάχους και στα μάτια των Παλαιστίνιων θα έχανε την αξία της. Τώρα αντί να αποφεύγουν τη Χαμάς, της ζητούν να πολεμήσουν στο πλευρό της».