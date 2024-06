Πέντε άνδρες που έπιασαν ομήρους μέσα σε κέντρο κράτησης στη νότια περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας υποστηρίζουν ότι είναι υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους, ανέφερε το Baza, ένα κανάλι στο Telegram, το οποίο έχει πηγές στις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης έχουν πιάσει ομήρους δύο υπαλλήλους.

«Το κέντρο κράτησης λειτουργεί κανονικά, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε η υπηρεσία.

Πρόσθεσε ότι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Several prisoners took prison staff hostage and filmed them in Russia’s Rostov pre-trial detention facility.



Local sources claim invaders call themselves “Mujahideen of the Islamic State” and that negotiations are underway with them. pic.twitter.com/2XcWmPrywA