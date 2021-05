Τη δυνατότητα να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες μεταφοράς από και προς αεροδρόμια και λιμάνια θα έχουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που διαθέτουν πρόσβαση στην τεχνολογική πλατφόρμα της Liknoss μετά τη νέα συνεργασία με την Ελληνική start-up Welcome Pickups.

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο πλάνο υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής της εταιρείας για να παρέχει στους συνεργάτες της τεχνολογικά εξελιγμένες υπηρεσίες που προσφέρουν βελτιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία σε όλα τα στάδια του ταξιδιού. Ειδικότερα, τα ταξιδιωτικά και ακτοπλοϊκά πρακτορεία που ανήκουν στο δίκτυο της Liknoss θα μπορούν από εδώ και στο εξής να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να κλείνουν online την εξατομικευμένη μεταφορά τους από και προς αεροδρόμια και λιμάνια, εύκολα και γρήγορα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης μέσα από την ειδική ιστοσελίδα της Liknoss και της Welcome Pickups, ο χρήστης θα ενημερώνεται από το αυτοματοποιημένο σύστημα με email με τα στοιχεία του επαγγελματία οδηγού που θα τον παραλάβει, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι συνεργαζόμενοι οδηγοί θα μπορούν να ενημερώνουν τους επιβάτες για σημεία ενδιαφέροντος του προορισμού που επισκέπτονται, ενώ οι τιμές της υπηρεσίας θα είναι στο ίδιο επίπεδο μιας διαδρομής με ταξί.

Ο κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Liknoss δήλωσε σχετικά: «Στη Liknoss συνεχίζουμε δυναμικά να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με ψηφιακές πλατφόρμες και εταιρείες παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών που εξελίσσουν τη συνολική εμπειρία των ταξιδιωτών. Είμαστε ευχαριστημένοι για τη συνεργασία μας με την Welcome Pickups, μια επιτυχημένη Ελληνική start -up που αναπτύσσεται διεθνώς», συμπληρώνοντας, «στόχος μας είναι οι συνεργάτες μας να προσφέρουν συνδυασμένες υπηρεσίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες τους αλλά και μια επιπλέον ροή εσόδων».

Ο Σάββας Γεωργίου, συνιδρυτής και Director of Product της Welcome Pickups δήλωσε: «Η συμφωνία με την Liknoss είναι μια ακόμα απόδειξη ότι η επένδυση που συνεχίζουμε και κάνουμε στην τεχνολογία μας, έχει κάνει τις υπηρεσίες της Welcome Pickups πολύ εύκολα προσβάσιμες και διαχειρίσιμες, πλέον και από μεγάλα δίκτυα συνεργατών στον χώρο του Τουρισμού».