𝓥𝓘𝓒𝓣𝓞𝓡𝓘𝓞𝓤𝓢



🇨🇭 Viktorija Golubic battles past the No.6 seed Sakkari in a three set battle 5-7,6-3,6-2. This marks her first top ten win of the year! #BNPPO21pic.twitter.com/1xQQvTnvUZ