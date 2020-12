Νεαρός αθλητής σκοτώθηκε λίγες μέρες μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του

Ήταν η στιγμή που περίμενε σε όλη του τη ζωή ο 24χρονος Tom Miller και ήρθε τελικά, υπογράφοντας το πρώτο του συμβόλαιο για να παίξει επαγγελματικά ράγκμπι.

Λίγες μέρες μετά έπεσε ωστόσο από μια σκεπή και έχασε τη ζωή του. Το ύψος ήταν μεγάλο και τα εγκεφαλικά τραύματα τού στέρησαν μια καριέρα που άρχισε να προδιαγράφεται.

Η ομάδα ράγκμπι της Νότιγχαμ θρήνησε τον χαμό του, καθώς είχε μεγάλα όνειρα για το νεαρό αστέρι.

Student rugby player falls from roof and dies in freak accident just days after signing first professional contract https://t.co/vAS3C2W7KE

