Όταν ο Κόμπι Μπράιαντ εξηγούσε στην κόρη του το μπάσκετ και τα μυστικά του

Η Τζιάνα Μπράιαντ ονειρευόταν να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα της Κόμπι Μπράιαντ και μια μέρα να γίνει κι εκείνη επαγγελματίας παίκτρια του μπάσκετ.

Πριν το νήμα της ζωής και των δύο κοπεί τόσο άδοξα κι απότομα, στη συντριβή ελικοπτέρου χθες στην Καλιφόρνια, ο αστέρας του μπάσκετ είχε «συλληφθεί» από την κάμερα περίπου έναν μήνα πριν να εξηγεί στην 13χρονη την «επιστήμη» του μπάσκετ.

Η Τζιάνα ή Τζιτζι ήταν η δεύτερη από τις τέσσερις κόρες του Κόμπι Μπράιαντ. Ο πατέρας την αποκαλούσε «το κάτι άλλο» στο παρκέ.

Kobe and Gigi courtside breaking down the game ???? pic.twitter.com/FxqSjVx6ew

— ESPN (@espn) December 22, 2019