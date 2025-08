Με ένα καλαίσθητο βίντεο που συνδυάζει δυναμισμό και συναίσθημα, η Λίβερπουλ αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση, στην οποία κυριαρχεί το έντονο κόκκινο χρώμα.

Το βίντεο συνδέει το παρόν με το λαμπρό παρελθόν των «Reds» και συνοδεύεται από το μήνυμα: «Το όνειρό σου, η πραγματικότητά μας».

Liverpool x Adidas is just a match made in heaven! pic.twitter.com/7a6g8d3cMQ

Reunited: @adidasfootball x @LFC 🤝🔴



The 25/26 Liverpool FC home & away kits are here. Available today. pic.twitter.com/zAYPIoao1a