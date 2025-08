Ο Σλοβάκος διεθνής αμυντικός Μίλαν Σκρίνιαρ άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν, πρωταθλήτρια Γαλλίας, και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τη Φενέρμπαχτσε, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο τουρκικός σύλλογος την Πέμπτη (31/7). Σύμφωνα με τη Φενέρμπαχτσε, ο Σκρίνιαρ θα έχει ετήσιες απολαβές ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσό της μεταγραφής δεν έγινε γνωστό.

Ο Σκρίνιαρ είχε παραχωρηθεί δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης τον Ιανουάριο, με τη μεταγραφή του να οριστικοποιείται την Πέμπτη. «Ο Μίλαν Σκρίνιαρ ολοκλήρωσε τη μόνιμη μετακίνησή του στη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Παρί Σεν Ζερμέν.

Milan Škriniar is on his way to Fenerbahçe SK as part of a definitive transfer.



We wish the best to Milan.



