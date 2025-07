Το σίριαλ με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας συνεχίζεται, με τον Παναθηναϊκό να έχει συμφωνήσει μαζί του, και να περιμένει αν θα καταφέρει να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με τους Νάγκετς.

Ο προπονητής των Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν, δήλωσε ενθουσιασμένος που για πρώτη φορά θα υπάρχει αναπληρωματικός σέντερ με ικανότητες παρόμοιες με αυτές του Νίκολα Γιόκιτς.

«Ο Βαλαντσιούνας είναι ένας πόιντ-σέντερ. Μπορείς να παίξεις με κόμπο γκαρντς, δεν χρειάζεσαι κάποιον πρωτεύων πλέι-μέικερ, μπορείς να παίξεις επίθεση με “5-out”, “off the elbow”, να τον κάνεις post up.

Είναι τόσο ικανός παίκτης… Πρώτη φορά έχουμε τον αναπληρωματικό μας με παρόμοιες ικανότητες με τον Νίκολα Γιόκιτς, εκτός από τον ΝτεΜάρκους Κάζινς», ανέφερε αναλυτικά ο Έιντελμαν.

Adelman on Jonas Valanciunas: "Point center. You can play combo guards, you don't need a lead PG, you can play 5-out offense, off the elbow, post him up. He's such a skilled player… 1st time we have our backup with a similar skillset to Nikola Jokic beside DeMarcus Cousins."