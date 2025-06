Τέσσερα ακόμη φιλικά παιχνίδια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν πως εκτός της Ολλανδίας, θα μεταβούν και στη Γερμανία όπου θα δώσουν ορισμένες αναμετρήσεις, ενώ εκκρεμεί η γνωστοποίηση και των αγώνων στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν κόντρα σε Χέρενφεϊν (02/08, 17:00) και Ντεν Χάαγκ (03/08, 16:00), σε φιλικά που θα διεξαχθούν στην Ολλανδία.

Παράλληλα, στη Γερμανία θα παίξουν απέναντι σε Αλ Τααβόν (08/08, 17:00) και Ουνιόν Βερολίνου (09/08, 16:30).

Τα επόμενα φιλικά της ομάδας μας σε Ολλανδία και Γερμανία, κατά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας! / Our next friendly games in the Netherlands and in Germany, during our team’s summer pre-season! #Olympiacos #PreSeason2025 #PreSeason #FriendlyMatches pic.twitter.com/e5COFywHKM