Την πόρτα του Ολυμπιακού για τον 18χρονο Χρήστο Μουζακίτη χτύπησε η Γιουβέντους, σύμφωνα με δημοσιογράφο που ασχολείται με τα θέματα των «μπιανκονέρι».

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ντάριο Πελεγκρίνι, σε ανάρτησή του, αναφέρει ο ιταλικός σύλλογος φαίνεται πως έχει ζητήσει πληροφορίες από τον Ολυμπιακό για το καθεστώς μεταγραφής του 18χρονου διεθνή άσου.

«Αίτημα πληροφοριών της Γιουβέντους για τον Μουζακίτη, τον 18χρονο μέσο του Ολυμπιακού και ένα από τα καλύτερα ταλέντα που εμφανίστηκαν την τελευταία σεζόν στον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πελεγκρίνι.

Richiesta informazioni #Juventus per #Mouzakitis, 18enne centrocampista dell’ #Olympiakos e uno tra i migliori talenti messi in mostra durante l’ultima stagione in terra 🇬🇷.