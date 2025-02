Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ του Σαββάτου (8/2) ο Ιρλανδός πυγμάχος Τζον Κούνεϊ, ο οποίος νοσηλευόταν την τελευταία εβδομάδα έπειτα από βαριά εγκεφαλική βλάβη που του προκλήθηκε σε αγώνα μποξ για τον τίτλο σούπερ ελαφρών βαρών στο Ulster Hall του Μπέλφαστ.

Όπως αναφέρει το Skysports, ο 28χρονος Κούνεϊ, σταμάτησε στον 9ο γύρο του αγώνα του με τον Ουαλό Νάθαν Χάουελς την 1η Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για εγκεφαλική αιμορραγία και εισήχθη στην εντατική. Οι υποστηρικτές του MHD Promotions ανακοίνωσαν μέσω των social media το Σάββατο ότι δυστυχώς πέθανε.

Devastating to have to release this sad news tonight on behalf of the Cooney family… pic.twitter.com/RyKKAZvQkN — Mark H Dunlop (@MARKHDUNLOP) February 8, 2025

Ο 28χρονος πυγμάχος αξιολογήθηκε από την ιατρική ομάδα του γηπέδου μέσα στο ρινγκ, προτού απομακρυνθεί με φορείο και μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Royal Victoria» στο Μπέλφαστ.

Είχε υποστεί ενδοκρανιακή αιμορραγία και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αποσυμπίεση στον εγκέφαλό του. Παρέμεινε σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου πριν από το θάνατό του.

Sad news to bring you tonight.



John Cooney has died after his defeat by Welshman Nathan Howells in Belfast last Saturday.



The Irish boxer underwent surgery to relieve pressure on his brain following the bout at the Ulster Hall. pic.twitter.com/8xl2XLh4W7 — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) February 8, 2025

Ο θάνατος του ανακοινώθηκε από την MHD Promotions εκ μέρους της οικογένειάς του, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Με πλήρη συντριβή πρέπει να ανακοινώσουμε ότι μετά από μια εβδομάδα μάχης για τη ζωή του ο John Cooney δυστυχώς απεβίωσε.

Rest-In Peace 🕊️ John Cooney#Boxing is an amazingly BRUTAL sport. Fans always take for granted the dangers these fighters face in the ring.



A fighter shouldn’t be taking 20+ punches to the face with no counters. His team & ref needed to do better. #CooneyHowells pic.twitter.com/FO44s8Erlb — 🐱Cat_Boxing🥊Death2Project25’💀 (@CatACor21) February 8, 2025

«Ο κύριος και η κυρία Cooney και η αρραβωνιαστικιά του Emmaleen θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το προσωπικό στο Royal Victoria Hospital του Belfast που εργάστηκε ακούραστα για να σώσει τη ζωή του John και για όλους όσους έστειλαν μηνύματα υποστήριξης και προσευχές.