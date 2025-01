Ο Μπάμπης Κωστούλας,από την πρώτη του κιόλας σεζόν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού προκαλεί… ντόρο σε όλο τον κόσμο.

Ο 17χρονος επιθετικός απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει σημαντικό ρόλο στο ροτέισον και μέχρι τώρα ο «μικρός» βγάζει ασπροπρόσωπο τον βάσκο προπονητή.

Ο Κωστούλας έχει ήδη με την πρώτη ομάδα 1.325 αγωνιστικά λεπτά, με 25 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ξεκινώντας 14 φορές ως βασικός και έχει πετύχει πέντε γκολ, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Οι επιδόσεις του στο σκοράρισμα τον κατατάσσουν ανάμεσα στους καλύτερους της ηλικίας του.

Συγκεκριμένα, ο Κωστούλας σκοράρει 0,49 γκολ ανά 90 λεπτά, γεγονός που τον τοποθετεί στην τρίτη θέση της σχετική λίστας.

Πάνω από τον άσο του Ολυμπιακού είναι μόνο ο 17χρονος Εστεβάο, της Παλμέιρας, με 0,51 και ο 18χρονος Τζούνιορ Κρουπί, της Λοριάν, με 0,67.

Την τελική πεντάδα συμπληρώνουν ο 17χρονος Τζέιμς Γουίλσον, της Χαρτς, με 0,49 και ο 18χρονος Σέτκοβιτςμ της Τσουκαρίσκι, με 0,47, σύμφωνα με τα δεδομένα της σελίδας «Data MΒ».

