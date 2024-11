🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S CLUB are: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid, and Sporting CP. pic.twitter.com/PPGmFbO359