Ξεκίνησε τελικά την απεργία πείνας που είχε προαναγγείλει ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γιατρός βρίσκεται στη ΓΑΔΑ, καθώς δεν έχει μεταφερθεί ακόμη στη φυλακή, και σύμφωνα με το Mega αρνήθηκε το φαγητό που του προσέφεραν. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, θα πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο αν συνεχίσει να αρνείται τη σίτιση, κάτι που θα κριθεί από το αν θα συνεχίσει την απεργία πείνας.

Νωρίτερα έγιναν γνωστά ορισμένα σημεία της απολογίας του, αλλά και της συζύγου του.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και επέρριψε ευθύνες στη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι εκείνος έφτασε στο ιατρείο λίγο πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

«Δεν είχα καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έμπλεξα χωρίς λόγο, λόγω της γυναίκας μου, αλλά δεν με πειράζει γιατί τη λατρεύω… Έλαβα γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00. Στις 16:06 συνταγογραφούσα φάρμακο σε άλλον ασθενή».

Από την άλλη, η σύζυγός του, η οποία μίλησε περισσότερο στις αρχές, καθώς ήταν μαζί με τον καλλιτέχνη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο ιατρείο, υποστήριξε ότι τήρησε τα πρωτόκολλα και πως έχει συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με το Live News, είπε στην απολογία της:

«Τήρησα όλα τα πρωτόκολλα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21. Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26, αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης να τοποθετηθεί σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο και να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ, η οποία, αν είχε συνεχιστεί, θα μπορούσε να είχε σωθεί η ζωή του, γιατί δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

(…)

»Δεν είχα καμία πρόθεση να σκοτώσω τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη. Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό. Έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου.

(…)

»Φωτογραφίες και βίντεο τραβάω σε όλους τους ασθενείς μου κατά τη διάρκεια θεραπειών. Δεν έστειλα φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στον σύζυγό μου.

(…)

»Όταν χτυπούν οι συναγερμοί (alarm) του μηχανήματος, δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή. Μπορεί να πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα, όπως πρόβλημα με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που είχαν τοποθετηθεί.

(…)

»Δεν κάλεσα τον σύζυγό μου να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου. Ο ίδιος πήρε τον δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσει τα ραντεβού του με ασθενείς».