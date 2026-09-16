Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν το πρωί της Πέμπτης (17/09) οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα φυλακιστήρια για τους δύο προσωρινά κρατούμενους εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης σύμφωνα με το Live News και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεταγωγή τους από την Ευελπίδων στο σωφρονιστικό κατάστημα θα γίνει νωρίς το πρωί.

Οι δύο γιατροί βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, το οποίο αναβαθμίστηκε από την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε περίπου 18 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο η πιθανότητα χορήγησης αναισθητικής ουσίας

Ένα από τα νέα στοιχεία που εξετάζονται αφορά το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια αναισθητική ή κατασταλτική ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο έχει τεθεί υπό εξέταση με αφορμή και φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε η 56χρονη γιατρός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στις εικόνες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «Live News», ο τραγουδιστής εμφανίζεται με τα μάτια κλειστά, το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά και το δεξί του πόδι να κρέμεται από το κρεβάτι.

Η εικόνα αυτή έχει οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εκείνη τη χρονική στιγμή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο φάρμακο ή άλλη ουσία που να συνδέεται με την κατάσταση του τραγουδιστή.

Τα ερωτήματα για τη μέθη

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο χορήγησης μέθης. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί αυξημένη ιατρική παρακολούθηση, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει επιπλοκές, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με άλλη σύνθετη ιατρική πράξη.

Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν χορηγήθηκε οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη και, εφόσον αυτό συνέβη, ποια ήταν αυτή, σε ποια ποσότητα και υπό ποιες συνθήκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για το εάν υπήρχαν στον οργανισμό του φάρμακα ή άλλες ουσίες που ενδέχεται να συνδέονται με την απώλεια των αισθήσεών του ή την καρδιακή ανακοπή.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι δικαστικές Αρχές αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.