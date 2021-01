Γεροβασίλη: Μαύρα πανιά σκεπάζουν τις επιχειρήσεις στην Άρτα

Στην κραυγή αγωνία των εμπόρων που όπως φαίνεται «δεν συγκινεί την κυβέρνηση» αναφέρεται η Όλγα Γεροβασίλη με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας απέναντι «στην αλλοπρόσαλλη στάση» των κυβερνώντων προς τον εμπορικό κόσμο.

Σε δήλωσή της Όλγας Γεροβασίλη, Γραμματέα Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτή Άρτας επισημαίνεται: «Μαύρα πανιά - σύμβολα διαμαρτυρίας - σκεπάζουν σήμερα τις επιχειρήσεις στην Άρτα. Όμως, η κραυγή αγωνίας του εμπορικού κόσμου δεν φαίνεται να συγκινεί την κυβέρνηση».

«Από το lockdown, στο click away. Από το click away στο click inside, click in shop και πάλι σε lockdown. Ο εμπαιγμός, οι παλινωδίες και οι ερασιτεχνισμοί της κυβέρνησης δεν έχουν τέλος» αναφέρει η και προσθέτει:

«Υγεία και οικονομία είναι ζητήματα αλληλένδετα. Σε καιρό πανδημίας, τα καταστήματα κλειστά ή σε καθεστώς ''ακορντεόν'' καλούνται να ανοιγοκλείνουν αλλοπρόσαλλα ανάλογα με τις κυβερνητικές εμπνεύσεις της στιγμής. Οι έμποροι υποβάλλονται σε έξοδα και προμήθειες προϊόντων που δεν μπορούν μετά να διαθέσουν».

«Οι υποχρεώσεις τρέχουν: Ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, πάγια έξοδα των επιχειρήσεων, επιταγές, δόσεις δανείων έχουν συσσωρευτεί πάνω από όσο αντέχει ο εμπορικός κόσμος» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

«Στο στόχαστρο είναι ξεκάθαρα η μικρομεσαία επιχείρηση. Ταυτόχρονα πλήττονται και οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές τους ενώ όλοι τους έδωσαν στην κυβέρνηση όλο το χρόνο για να προετοιμαστεί κατάλληλα» τονίζει η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

«Οι προτάσεις των τοπικών επαγγελματικών και εμπορικών φορέων μας δεν μπορεί να πέφτουν στο κενό. Όμως, από την ανίκανη και επικίνδυνα ανέμελη κυβέρνηση ο λαός του νομού μας αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών μπορεί να περιμένει μόνο κυνισμό και αδιαφορία. Αντί να ενισχύσουν το σύστημα υγείας, συκοφαντούν και τιμωρούν το υγειονομικό προσωπικό και αντί για να τονώσουν την οικονομία, επιδοτούν τα λουκέτα των κλειστών πλέον επιχειρήσεων.

Η υπομονή της κοινωνίας εξαντλείται. Χρειάζονται τολμηρά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων …χθες» συμπληρώνει.