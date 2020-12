Γερμανός πρέσβης για την επίθεση στο Τρίερ: Διπλά λυπηρό ότι μια ελληνική οικογένεια είναι ανάμεσα στα θύματα

Συγκλονισμένη είναι η Γερμανία για την αιματηρή επίθεση που έγινε την Τρίτη (01/12) στην πόλη Τρίερ. «Είναι διπλά λυπηρό το γεγονός ότι μια νεαρή ελληνική οικογένεια συγκαταλέγται στα θύματα της τραγικής επίθεσης», τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα, Έρνστ Ράιχελ.

«Οι σκέψεις μου είναι μαζί τους και με τα άλλα θύματα», σημειώνει ο Γερμανός πρέσβης στην ανάρτησή του, στην οποία παραθέτει το tweet του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια. Και προσθέτει: «Εκφράζω την οδύνη μου για την απώλεια πέντε ανθρώπινων ζωών, ανάμεσά τους και δύο Ελλήνων, στο τραγικό συμβάν στο Τρίερ της Γερμανίας και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. Η σκέψη μας και στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

It is doubly saddening that a young Greek family is among the victims of the tragic attack in Trier. My thoughts are with them and with the other victims. https://t.co/IGTG4DIEBg

