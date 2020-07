Δένδιας: Διπλωματικός μαραθώνιος με τους ΥΠΕΞ Ισραήλ και Αιγύπτου για την Ανατολική Μεσόγειο

Συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, με περιφερειακούς, αλλά και Ευρωπαίους αξιωματούχους, σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι (Gabi Ashkenazi), με τον οποίο συζήτησαν τη διμερή συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ και ζητήματα της περιοχής, καθώς και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο twitter, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ακόμη, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry). Οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, ενώ συζήτησαν τα τρέχοντα περιφερειακά ζητήματα. Ο κ. Δένδιας είχε ξανά τηλεφωνική επαφή με τον κ. Σούκρι πριν δύο ημέρες.

I spoke by phone to #Egypt FM Sameh #Shoukry - Εxcellent level of bilateral cooperation confirmed, current regional issues & latest developments in #EasternMediterranean discussed. pic.twitter.com/wQkJnPK2pZ

