Σύνοδος Κορυφής: Χωρίς συμφωνία οι διαπραγματεύσεις, νέο ραντεβού των ηγετών το μεσημέρι της Κυριακής

Χωρίς συμφωνία έπαυσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών με επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης από τον κορονοϊό, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ θα εντείνει τις προσπάθειες για σύγκλιση με νέα πρόταση πριν την επανέναρξη της Συνόδου την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος του Μισέλ ανέβασε στο Twitter φωτογραφία με άδεια την αίθουσα όπου συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αναφέροντας πως ο πρόεδρος θα συγκαλέσει εκ νέου το μεσημέρι της Κυριακής τη Σύνοδο (13:00 ώρα Ελλάδος).

#EUCO plenary has now ended @eucopresident will reconvene meeting tomorrow at noon pic.twitter.com/oTOiRqK1nN

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020