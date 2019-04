Η Ελλάδα υπέγραψε τη διακήρυξη για το «ψηφιακό μέλλον, την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο»

Υπεγράφη από τη χώρα μας, καθώς και από άλλα 23 Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Απριλίου η διακήρυξη της συνεργασίας για «Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο» («A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas») σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίο συμμετείχε σε πάνελ με θέμα την «Ψηφιοποίηση της Γεωργίας και των Αγροτικών Περιοχών» (Digitalisation of Agriculture and Rural Areas) με συναδέλφους του από πέντε χώρες και τους Επιτρόπους Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκάμπριελ και Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φίλ Χόγκαν.

Εκεί, ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων τόσο στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας, στο οποίο πρωτεύοντα ρόλο έχει η αγροτική παραγωγή όσο και στα προβλήματα αλλά και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο τομέας γεωργίας της Ελλάδας.

Παράλληλα ο κ. Αραχωβίτης μίλησε για την ανάγκη στήριξης των μικροκαλλιεργητών, τους οποίους όπως ανέφερε πρόκειται να βοηθήσουν οι νέες μέθοδοι καλλιέργειας, οι τεχνολογίες αιχμής και η συνεργατική/συνεταιριστική οικονομία, ενώ στάθηκε και στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα, που εκπονεί η Ελλάδα, και στα βασικά του στοιχεία, το οποίο θα παρέχει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις και συμβουλές στους αγρότες.

Σημειώνεται ότι οι 24 χώρες που υπέγραψαν τη διακήρυξη, δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν προκειμένου να ενθαρρύνουν τη στήριξη της έρευνας σε τομείς, όπως η ευφυής γεωργία και η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, καθώς και στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής καινοτομίας για έναν «έξυπνο» αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για έξυπνες εφαρμογές αγροδιατροφής.