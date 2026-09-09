Δύο κατοικίες στο Καστελόριζο πρόκειται να επισκευαστούν με χρηματοδότηση της Βουλής, ώστε να προσφέρουν στέγη σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Την πρωτοβουλία γνωστοποίησε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξηγώντας ότι τα δύο αυτά ακίνητα είχαν παραχωρηθεί στον Δήμο Μεγίστης από μέλη της καστελοριζιακής διασποράς. Έπειτα από επικοινωνία του με τον δήμαρχο Νίκο Άσβεστη, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναλάβει το κόστος των εργασιών, το οποίο υπολογίζεται σε 150.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των επισκευών, η μία κατοικία θα διατεθεί για τη φιλοξενία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ στη δεύτερη θα μπορούν να μένουν εκπαιδευτικοί. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί ένα από τα βασικά προβλήματα που συναντούν όσοι καλούνται να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο, καθώς η εξασφάλιση κατοικίας αποτελεί συχνά καθοριστικό παράγοντα για την κάλυψη των κενών σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Νικήτα Κακλαμάνη στη Μεγίστη. Ο πρόεδρος της Βουλής θα βρεθεί στο νησί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 83 ετών από την απελευθέρωσή του. Θυμίζουμε ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 1943, λίγες ημέρες μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, το αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Κουντουριώτης» κατέπλευσε στο ακριτικό λιμάνι με την ελληνική σημαία να κυματίζει. Η Μεγίστη καταγράφεται έκτοτε ως το πρώτο τμήμα ελληνικής γης που απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.