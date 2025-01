«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση της πυρκαγιάς και τον τραγικό απολογισμό των νεκρών στο Μπολού της Τουρκίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν και ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», προσθέτει.

Εξήντα έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 51 τραυματίσθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου τους στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Profoundly saddened by the news of the terrible fire and the tragic death toll in Bolu, #Tūrkiye.

We extend our heartfelt condolences to the bereaved families and wish a speedy and full recovery to all those injured. pic.twitter.com/54sCWrpTju