Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, συμμετείχε σήμερα στη σύνοδο των υπουργών ‘Αμυνας του ΝΑΤΟ, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Όπως ανακοινώθηκε, στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν για πρώτη φορά οι υπουργοί ‘Αμυνας των τεσσάρων εταίρων του Ινδο-Ειρηνικού (Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα) και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση εστίασε σε τομείς όπου υφίστανται κοινές προκλήσεις και αμοιβαία συμφέροντα, ενώ αντηλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση ασφαλείας στην ευρω-ατλαντική περιοχή και την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Ακολούθως, υπεγράφησαν από τους υπουργούς ‘Αμυνας των κρατών-μελών, επιστολές πρόθεσης «Multinational Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) Fleets for Delivering Critical Capabilities», «Multinational Capacity for Test, Evaluation and Certification of Indirect Fire Munition Interchangeability» και «Distributed Synthetic Training/DST».

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δείπνο εργασίας σε επίπεδο Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο συνόδευε ο υπουργός ‘Αμυνας της Ουκρανίας, Ρούστεμ Ουμέροφ.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους εκπροσώπους των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Συνεργασία στις αναδυόμενες τεχνολογίες

Στις παρεμβάσεις του, ο κ. Κεφαλογιάννης, αφού συνεχάρη τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για τα νέα του καθήκοντα, τόνισε την ανάγκη συνεργασίας σε παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, ενώ υπογράμμισε ότι, η ενίσχυση της κοινής επίγνωσης της κατάστασης στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προώθηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αναδεικνύονται σε τομείς συνεργασίας.

Αναφέρθηκε επίσης, στην στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία και υπενθύμισε τη δέσμευση της Ελλάδας να συγκεντρώσει την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη γύρω από βασικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, όπως της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και το απαραβίαστο των διεθνών συνόρων.

Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας συμμετείχε νωρίτερα σε σύσκεψη για την Καταπολέμηση του ISIS που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού ‘Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Ώστιν και στην οποία συμμετείχαν υπουργοί ‘Αμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ, όπου υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών.

Στο περιθώριο της συνόδου ο κ. Κεφαλογιάννης, πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον υποδιοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (DSACEUR) ναύαρχο, Κιθ Μπλουντ.

