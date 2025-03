Παρά τις υψηλές επενδύσεις σε πρωτότυπο περιεχόμενο, η υπηρεσία Apple TV+ εξακολουθεί να είναι ζημιογόνα, με απώλειες που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του The Information, η πλατφόρμα διαθέτει περίπου 45 εκατομμύρια συνδρομητές, ωστόσο μεγάλο μέρος αυτών φαίνεται να προέρχεται από προσφορές και συνεργασίες, γεγονός που περιορίζει τα έσοδα.

Παρότι η Apple συνεχίζει να επενδύει δισεκατομμύρια στο streaming, το Apple TV+ παραμένει ένα ακριβό στοίχημα για την εταιρεία, που δεν έχει ακόμη αποδώσει κερδοφορία, με την επιχείρηση video streaming της Apple εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στο κόκκινο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Variety, οι ετήσιες απώλειες ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είναι πρακτικά ένα στρογγυλοποιητικό σφάλμα για την Apple στο πλαίσιο της συνολικής επιχειρηματικής της δραστηριότητας, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από τις πωλήσεις iPhone.

Η Apple πραγματοποίησε έσοδα ύψους 391 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 93,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει οικονομικά στοιχεία ή μετρήσεις συνδρομητών για το Apple TV+. Η επιχείρηση streaming αποτελεί μέρος του τομέα υπηρεσιών της Apple, ο οποίος περιλαμβάνει το Apple Music, το App Store και άλλους επιχειρηματικούς κλάδους. Τα έσοδα στον τομέα υπηρεσιών έφτασαν τα 26,3 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο του τέλους του 2024, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση.

Οι εκπομπές στο Apple TV+ περιλαμβάνουν τις βραβευμένες με Emmy σειρές «Ted Lasso» με πρωταγωνιστή τον Jason Sudeikis (ανανεώθηκε πρόσφατα για 4η σεζόν) και «The Morning Show», καθώς και τις σειρές «Severance», «Silo», «Shrinking», «Bad Sisters», «Slow Horses», «Disclaimer», «Presumed Innocent», «Hijack», «Loot», «Palm Royale» και «Masters of the Air».

Στις ταινίες της υπηρεσίας περιλαμβάνονται το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορτσέζε και το βραβευμένο με Όσκαρ «CODA», καθώς και το «Fly Me to the Moon» με πρωταγωνιστές τη Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, το «The Family Plan» με πρωταγωνιστές τον Μαρκ Γουόλμπεργκ και τη Μισέλ Μόναχαν, η κωμωδία δράσης «Wolfs» με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Μπραντ Πιτ και το «The Instigators» με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον και τον Κέισι Άφλεκ.

Το Apple TV+, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές.