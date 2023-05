Οι συγκινήσεις και οι συνεχείς ανατροπές κυριαρχούν στην δραματική σειρά του Alpha «Σασμός» που εξακολουθεί να κρατά καθηλωμένο το κοινό μπροστά από τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Η Αργυρώ προσπαθεί να προσεγγίσει τον Αστέρη, εκείνος όμως δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματά του απέναντι της. Νάντια και Νικηφόρος έρχονται κοντά, ο Ευθύμης καταρρακωμένος από τις προδοσίες των φίλων του αποφασίζει να αναθέσει τις δουλειές του στον Βαγγέλη. Ο Αντώνης δείχνει έτοιμος να αναλάβει και πάλι τα ηνία της διοίκησης του τμήματος και θέτει ως πρωταρχικό του σκοπό την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της αγαπημένης του Μαρίνας.

Αναλυτικά όσα θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από τις 8 έως και τις 11 Μαΐου.

Δευτέρα 08 Μαΐου – Επεισόδιο 129

Η Αργυρώ και ο Αστέρης ρίχνουν στάχτη στα μάτια του Παντελή για την μεταξύ τους συνάντηση. Εκείνος όμως φαίνεται ότι δεν έχει σκοπό να το αφήσει έτσι. Ο Ευθύμης καταρρακωμένος από τις προδοσίες των φίλων του, θα έχει μια επίσκεψη που θα απαλύνει για λίγο τον πόνο του, ενώ αποφασίζει να αναθέσει τις δουλειές του στον Βαγγέλη. Ο Αντώνης δείχνει έτοιμος να αναλάβει και πάλι τα ηνία της διοίκησης του τμήματος και θέτει ως πρωταρχικό του σκοπό την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της αγαπημένης του Μαρίνας. Στο μεταξύ η Θοδώρα θα λάβει ένα δώρο που θα την χαροποιήσει και συγχρόνως θα την αναστατώσει.

Τρίτη 09 Μαΐου – Επεισόδιο 130

Η Καλλιόπη συνεχίζει τις προσπάθειες να ανακαλύψει την αιτία της αναστάτωσης του Αστέρη, ενώ η Αργυρώ μαθαίνει επιτέλους από πού πηγάζει η προκατάληψή της. Νάντια και Νικηφόρος έρχονται κοντά, χωρίς να υπολογίζουν την πλεκτάνη που της στήνει ο Γιώργης. Η Βασιλική πλησιάζει ακόμα περισσότερο στην αλήθεια για τον Οδυσσέα, ενώ ο Μαθιός βρίσκεται στο δόκανο του Ευθύμη που κρατά στα χέρια του πια το μεγάλο του μυστικό. Το φιλί της Αργυρώς με τον Αστέρη, όμως, ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για καλύτερες μέρες…

Πέμπτη 11 Μαΐου – Επεισόδιο 131

Η Αργυρώ προσπαθεί να προσεγγίσει με κάθε τρόπο και πάλι τον Αστέρη. Εκείνος, ωστόσο, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματά του απέναντί της. Η Μαρίνα δέχεται την πρόταση του Αντώνη να μετακομίσει σπίτι του και την ανακοινώνει στην οικογένειά της. Η Καλλιόπη επισκέπτεται απροειδοποίητα τον Μαθιό, την ώρα που στο σπίτι του βρίσκεται ο μικρός Πετράκης, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση.

*Την Τετάρτη 10 Μαΐου ζωντανή μετάδοση «Εκλογές 2023: Debate Πολιτικών αρχηγών», στις 21:00

**Την Παρασκευή 12 Μαΐου «Just the 2 Of Us», στις 21:00