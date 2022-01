Στο δεύτερο συμβούλιο της εβδομάδας για να καθοριστούν οι υποψήφιοι προς αποχώρηση κλήθηκαν Μαχητές και Διάσημοι στο επεισόδιο του Survivor 5 της Δευτέρας (31/1).

Για δεύτερη φορά κατά σειρά οι ηττημένοι της βραδιάς ήταν οι Μαχητές. Η ομάδα δεν κατόρθωσε να κατοχυρώσει την πολυπόθητη ασυλία κι έπρεπε να βγάλει στον τάκο τους παίκτες που θεωρεί πως πρέπει να αποχωρήσουν.

Οι περισσότεροι τα είχαν βάλει με τον Γιώργο Κατσαούνη και την προδοσία του, ενώ και τα «μαγειρέματα» του Σπύρου Μαρτίκα για να φύγει πάση θυσία ο Θεσσαλός φέρονται να είχαν τον άμεσο αντίκτυπό τους.

Η δοκιμασία ήθελε ταχύτητα και καλή ισορροπία σε έναν απαιτητικό υγρό στίβο με την κόκκινη ομάδα να δείχνει σχετικά νωρίς ενθαρρυντικά δείγματα στο παιχνίδι.

Η Μπλε ομάδα φάνηκε να είναι επηρεασμένη αρνητικά από το κακό κλίμα εντός της, με αποτέλεσμα στο αγώνισμα ασυλίας οι Μαχητές να χάσουν με 10-3 σκορ από τους Διάσημους.

Στο συμβούλιο ο Γιώργος Λιανός παρατήρησε πως έλειπε από τον λαιμό του Σπύρου Μαρτίκα το κολιέ ασυλίας και η εξήγηση δεν άργησε να έρθει: «Το πρόσεχα σαν τα μάτια μου, το είχα κρεμασμένο στην τσάντα μου και μάλλον ο Γιώργος το πέρασε εξάρτημα σάκου του μποξ και το έκανε κομμάτια» είπε με τον «τσακατσούκα» να ξεκαθαρίζει πως δεν το έκανε επίτηδες απλώς έδωσε δύο γροθιές για να εκτονωθεί.

Ο Γιώργος Λιανός άρχισε στη συνέχεια τα πειράγματα για το pole dancing που επιδόθηκαν τα κορίτσια και έβαλε να παίζει στο κινητό του το κλασικό και εικονογραφημένο You Can Leave Your Hat On.

Για την ακρίβεια, ήρθε η ιδέα στη Μυριέλλα να ξεκινήσει ταχύρυθμα «μαθήματα γυναίκας» με δασκάλα τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

Η ηθοποιός ζήτησε από τη συμπαίκτριά της να της κάνει μαθήματα θηλυκότητας και το πρώτο κεφάλαιο που έπιασαν ήταν ο… ποπός και το περπάτημα

«Πρέπει να διορθώσουμε το περπάτημα, λίγο παπί, ο ποπός, όχι έτσι! Έτσι!» της έλεγε και της έδειχνε τα μυστικά της.

Και ήταν, μάλιστα απολύτως πρόθυμη να γίνει μέντοράς της αφού όπως επεσήμανε η Μυριέλλα περπατά σαν άνδρας.

Μετά από τις πασαρέλες και της Μυριέλλας που της έμαθε η Ναυσικά να περπατά γυναικεία, τα χαμόγελα έσβησαν κι απευθείας βγήκαν τα μαχαίρια ανάμεσα σε Κατσαούνη και Σάββα.

«Έχω ολοκληρώσει τη σχέση μου με τον Γιώργο. Δεν θα έκανα παρέα μαζί του ποτέ έξω από εδώ γιατί δεν ταιριάζουμε πουθενά. Έχει χάσει τον σεβασμό μου» είπε κατηγορηματικά ο ψυχολόγος του ριάλιτι αλλά στο ίδιο συμφώνησε και ο τσακατσούκας.

Φάνηκε όμως ότι η ομάδα του θέλησε να του… δώσει μία ακόμη ευκαιρία ειδικά μετά από όσα είπαν ο Σπύρος και η Πελαγία.

Ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση από το συμβούλιο της Κυριακής είναι ο Γιώργος Κατσαούνης και η ψηφοφορία της Δευτέρας (31/1), όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός, έδειξε ως δεύτερο υποψήφιο τον Ανδρέα Ματθαιακάκη. Έπειτα τον λόγο πήρε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος είχε κερδίσει την ατομική ασυλία. Ο ίδιος τελικά επέλεξε να βγάλει στον τάκο την Άσπα Πρεδάρη.

Η αποχώρηση αυτής της εβδομάδας αφορά μόνο τους Μαχητές και Γιώργος Κατσαούνης, Ανδρέας Ματθαιακάκης κι Άσπα Πρεδάρη διεκδικούν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού.