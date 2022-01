Μέσα από τη συνεργασία της με τα μεγαλύτερα αμερικανικά και ευρωπαϊκά στούντιο, η Nova έχει εξασφαλίσει και τον Φεβρουάριο το καλύτερο κινηματογραφικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Στα highlights του μήνα συμπεριλαμβάνονται: το κανάλι των βραβείων «Novastars» με την προβολή της 28ης Τελετής Απονομής των Βραβείων SAG, η οσκαρική πρεμιέρα «Ο Πατέρας» με τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν, πέντε δυνατές, νέες αφίξεις σε ότι αφορά στις σειρές και το αγαπημένο αφιέρωμα για τον Άγιο Βαλεντίνο, «Happy Valentine’s Day!».

Αναλυτικότερα, τον Φεβρουάριο στο Novacinema1 έρχονται η υποψήφια για έξι Όσκαρ ταινία (ανάμεσα τους και αυτό της Καλύτερης Ταινίας) «O Πατέρας» με τον Άντονι Χόπκινς (Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου) και την Ολίβια Κόλμαν (υποψήφια για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου), η blockbuster ταινία κινουμένων σχεδίων «The Croods: A New Age», η συναρπαστική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «Οι Ταξιδιώτες» με τον Κόλιν Φάρελ, η βασισμένη σε αληθινή ιστορία ταινία «Ο Κατάσκοπος του Ψυχρού Πολέμου» με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η κοινωνική ταινία «Four Good Days» με την βραβευμένη με Όσκαρ Γκλεν Κλόουζ και την Μίλα Κούνις και πολλές άλλες.

Στις 19 Φεβρουαρίου το κανάλι «Novastars» έρχεται με δύο ταινίες που έχουν αποσπάσει βραβεία ή έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, κάθε βράδυ, από τις 21:30. Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μέσω του «Novastars» και τις τελετές των βραβείων SAG και BAFTA σε ζωντανή μετάδοση, αφιερώματα που τιμούν μοναδικούς σκηνοθέτες, τις καλύτερες ερμηνείες του Χόλιγουντ, καθώς επίσης και εβδομαδιαία αφιερώματα που οδηγούν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο στις μεγάλες τελετές απονομής βραβείων.

Σε ότι αφορά στις σειρές, στο Novacinema4, έχουμε τρεις αφίξεις νέων σειρών: τη δραματική «A very British Scandal» η οποία περιγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν στο διαβόητο διαζύγιο του Δούκα και της Δούκισσας του Αργκάιλ στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, την ισπανική, κωμική – δραματική σειρά «Kings of the Airwaves» από τη ζώνη House of Europe και την αστυνομική σειρά «Awake», καθώς επίσης και δύο αφίξεις νέων κύκλων: των επιτυχημένων αστυνομικών σειρών «Van Der Valk ΙΙ» και «Rocco Schiavone III».

Το Novalifε γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με ένα απολαυστικό αφιέρωμα, παρουσιάζοντας τα διάφορα πρόσωπα του έρωτα μέσα από υπέροχες αισθηματικές ταινίες την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου από τις 14:50: «Λέσχη για ερωτευμένους», «Amore Mio», «Όταν Κάποιον Αγαπάς», «Η Αγάπη έρχεται στο τέλος» και πολλές άλλες.

Το καλύτερο κινηματογραφικό περιεχόμενο είναι μόνο στη Nova!