Πρεμιέρα έκανε ο Γιώργος Μαυρίδης με τη νέα του εκπομπή «Into your heart» μέσα από την συχνότητα του Open. Ο παρουσιαστής και tattoo artist στην έναρξη του νέου τηλεοπτικού του εγχειρήματος θέλησε να πει δυο λόγια στους τηλεθεατές βγαλμένα από την καρδιά του. Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μαυρίδης, εξήγησε πώς προέκυψε ο τίτλος της εκπομής.

«Είμαστε οκ; Γράφουμε; Πάμε… Νομίζω ότι ίσως να είναι από τις λίγες φορές που θέλω να πω τόσα πολλά και να είναι με ειλικρίνεια μπροστά στους τηλεθεατές που έκατσαν να δουν αυτή την εκπομπή. Ο λόγος είναι γιατί δυο χρόνια πριν έκατσα και έγραψα δυο project, τα οποία ήταν με παραπλήσιο όνομα. Ονομάζονταν “Into the skin” και “Into your heart”. Το Into your heart αφορούσε στις ιστορίες που έχουν να κάνουν με την καρδιά» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μαυρίδης.

Στην συνέχεια, πρόσθεσε πως: «Πριν περίπου δυο χρόνια, πήγαμε στη φιλοζωική της Ξάνθης, στα αδεσποτούλια, και ορμώμενοι από την ιστορία της Τσίχλας, ένα μικρό κουτάβι το οποίο το υιοθέτησα, ήταν η καλύτερη αφορμή για μένα ώστε να ανακαινίσουμε το καταφύγιο και να δείξουμε τις ιστορίες των ανθρώπων, το τι τραβάνε και τι ζουν εκεί. Αυτό θα είναι το Into your heart… Στα επόμενα τέσσερα επεισόδια θα καταγράψουμε ιστορίες, εμπειρίες και συναισθήματα ανθρώπων τα οποία πιστεύω θα μας δώσουν ένα πολύ μεγάλο μάθημα».