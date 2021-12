Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καινούργιου μίλησε την Τρίτη (21/12) η Ελένη Δήμου. Η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε και ξέσπασε κατά του Στάθη Παναγιωτόπουλου,ο οποίος με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις τόσο του κοινού, όσο και των ανθρώπων της showbiz που τον γνώριζαν προσωπικά και «έπεσαν από τα σύννεφα» με τις αποκαλύψεις που βγαίνουν στην επιφάνεια.

Ανάμεσα σε αυτούς και η Ελένη Δήμου. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, που συμμετείχε πρόσφατα στο Just the 2 of Us ξέσπασε κι εκείνη κατά του δημοσιογράφου και δήλωσε απογοητευμένη.

«Πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Ενστικτωδώς τον Στάθη δεν τον πήγαινα ποτέ. Δε μου άρεσε η φυσιογνωμία του, τίποτα δε μου άρεσε. Και τελικά, αποδείχθηκε ότι είναι ένα πλάσμα θρασύδειλο. Έχω αηδιάσει πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, θέλησε να δώσει μία συμβουλή στους νέους: «Θέλω να δώσω και μία συμβουλή στα νέα παιδιά. Μην τα κάνετε αυτά τα βίντεο. Γιατί πρέπει να καταγράφετε τις τόσο προσωπικές σας στιγμές; Για ποιο λόγο;».

Τέλος, αναφέρθηκε στους λόγους που οδηγούν σε τέτοιες πράξεις. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα μισογυνισμού.

«Υπάρχουν άνδρες που χαίρονται με την καταστροφή μίας γυναίκας. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να μιλήσουν οι επιστήμονες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα σίγουρα. Είναι μισογύνηδες, έχουν πρόβλημα σεξουαλικό σίγουρα», είπε.