Ο Στυλιανός ήταν αυτός που είδε χθες (29.11) την πόρτα εξόδου από το GNTM καθώς η υποβρύχια λήψη του δεν κέρδισε τις εντυπώσεις των κριτών. Λίγο μετά την αποχώρησή του η Όλγα μίλησε στις κάμερες και κάπου εκεί «εισέβαλε» ο Στυλιανός και ο αποχαιρετισμός έγινε με ένα φιλί και τα μοντέλα να παραδέχονται ότι είναι ζευγάρι.

Στην πρώτη του ανάρτηση ο Στυλιανός ευχαρίστησε όσους πίστεψαν σε αυτόν και έστειλε μήνυμα στην Όλγα την οποία χαρακτήρισε αγάπη του.

Η ανάρτηση στο Instagram

«Έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσω και εγώ το σπίτι του GNTM με ανάμεικτα συναισθήματα. Είχα την τύχη να γνωρίσω απίστευτα άτομα και χαρακτήρες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που θα τα θυμάμαι για μια ζωή!

Θέλω να ευχαριστήσω όσους με στήριξαν και πίστεψαν σε εμένα, ελπίζω να μην σας έχω απογοητεύσει. Ο τελικός στόχος παραμένει ο ίδιος.



Μπορεί να μην μου το έδωσαν να το πιώ, αλλά να θυμάστε πως ΠΙΝΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΠΟΤΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!!

P.s.Όλγα μου, αγάπη μου σου παραδίδω την σκυτάλη. Συνέχισε να με κάνεις περήφανο!

Over and out,

With love

DJ Styl».

Το φιλί των παικτών που παραδέχτηκαν ότι ειναι ζευγάρι: