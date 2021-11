Ο Γιώργος Μαυρίδης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα. Ο tattoo artist και παρουσιαστής απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, ωστόσο σε μια τον «έφερε τούμπα». Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Μπάκας ρώτησε τον Γιώργο Μαυρίδη: «Μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσα χρόνια, θα ήθελες να κάνεις ένα remake με τον Γιώργο και τον Σάκη;».

Ο Γιώργος Μαυρίδης, έκανε μια μικρή παύση και στην συνέχεια απάντησε: «Να σου κάνω μια ερώτηση;». Ο δημοσιογράφος απάντησε θετικά και ο Γιώργος Μαυρίδης ρώτησε: «Τον Σάκη γιατί δεν τον ρωτάτε ποτέ;».

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, η Φαίη Σκορδά σχολίασε την ερώτηση του Γιώργου Μαυρίδη στον συνεργάτη της εκπομπής της. «Η απάντηση υπάρχει. Γιατί ο Σάκης Τανιμανίδης έχει μεγαλύτερη τηλεοπτική εμπειρία, είναι παρουσιαστής. Γι’ αυτό τον λόγο γίνονται περισσότερο ερωτήσεις στον Μαυρίδη. Δεν θεωρείται ο Γιώργος Μαυρίδης παρουσιαστής. Ο Τανιμανίδης όμως θεωρείται παρουσιαστής και γι’ αυτό τον λόγο προφανώς γίνεται αυτή η ερώτηση. Ο Μαυρίδης με τα χρόνια έχει αποδείξει με τις πράξεις τους και με αυτά που έχει κάνει, έχει αποδείξει ποιος είναι. Είναι ένα παιδί πολύ καλό, αυτά που λέει τα πιστεύει, έχει τεράστιο έργο στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι η ψωνάρα που λέει είμαι παρουσιαστής», είπε η Φαίη Σκορδά.

«Θα συμμετείχα ξανά σε ριάλιτι, αν με πλήρωναν καλά»

Ο Γιώργος Μαυρίδης, στην ίδια συνέντευξη έκανε γνωστό πως ετοιμάζει ένα καινούργιο project το οποίο λέγεται: «In To Your Heart». «Θα πηγαίνουμε να ανακαινίζουμε διάφορους χώρους που έχουν ανάγκη, ώστε να δώσουμε χαρά στους ανθρώπους που ζουν κι εργάζονται σε διάφορα μέρη» είπε ο Γιώργος Μαυρίδης και παραδέχθηκε πως: «Θα ξαναέμπαινα σε ριάλιτι ή παιχνίδι επιβίωσης, αν με πλήρωναν καλά».