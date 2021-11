Αγαπήθηκαν όσο ελάχιστα ζευγάρια στην ελληνική τηλεόραση μέσα από την παρουσία τους στην εκπομπή Globetrotters στο Star και στη συνέχεια απέκτησαν το δικό τους σόου στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, το «ΣΚ Family». Το τελευταίο διάστημα, τα σενάρια της εγχώριας show business ήθελαν τον τραγουδιστή και συνθέτη Χάρη Βαρθακούρη καθώς και τη σύζυγό του Αντελίνα να… ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους και να μπαίνουν στο νέο κύκλο του «Survivor».

Βέβαια, οι φήμες μπορεί να κυκλοφορούν, αλλά τί καλύτερο από το ν’ ακουστεί απ’ τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο τί ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος επί του παρόντος συμμετέχει στο Just the 2 of Us, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha, Super Κατερίνα, την Παρασκευή (5/11) και υποστήριξε πως δεν θα ήθελε να λάβει μέρος στο ριάλιτι επιβίωσης, παρέα με το άλλο του μισό στον Άγιο Δομίνικο.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Όχι, όχι, όχι. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν ξέρω ποιος το σκαρφίστηκε αυτό. Δεν μας έχει γίνει ποτέ τέτοια πρόταση και ούτε πρόκειται να γίνει. Θα μου πεις βέβαια που ξέρεις τι πρόκειται να γίνει… Το εικάζω! Έχουμε και δυο παιδιά. Πως θα φύγουμε τώρα σαν ζευγάρι». Συμπλήρωσε, δε: «Επίσης τα γόνατα μας δεν σηκώνουν αγωνίσματα! Δεν θέλω να είμαι ένας Τριαντάφυλλος. Και δεν το λέω με την κακή έννοια. Εννοώ να γίνω ένας παίκτης ο οποίος κάθεται και παρακολουθεί. Επίσης, η γυναίκα μου 100% δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν την ενδιαφέρει και δεν την απασχολεί τίποτα που να έχει να κάνει με ριάλιτι».