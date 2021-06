Για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του στο Open αλλά και την περιπέτεια που έζησε στο Μεξικό μίλησε ο Γιώργος Μαυρίδης στη «Φωλιά των Κού Κου».

Αρχικά ρωτήθηκε για την εκπομπή του καθώς τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η συμφωνία για το πρότζεκτ ήταν να βγουν 10 επεισόδια, ωστόσο, προβλήθηκαν μόνο τα 4. «Ήταν παραπληροφόρηση. Δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε. Μην το αναλύσουμε. Όταν πήγα την πρότασή μου στο Open ήταν δύο πρότζεκτ, ένα να κατασκευάζουμε δομές, να ανακαινίζουμε ορφανοτροφεία και γηροκομεία και να δείχνουμε τις ιστορίες. Λεγόταν Into the heart και το άλλο ήταν το Into the skin που ακολουθούσαμε σημάδια του σώματος. Και διαλέξαμε το ταξιδιωτικό μιας και με γνώριζε από εκεί ο κόσμος.

Βγαίνει ο κορονοϊός μας τα κάνει όλα μπάλα. Είχαμε τη διάθεση και οι δύο πλευρές να κάναμε παραπάνω επεισόδια αλλά με το που βγήκε ο κορονοϊός ήμασταν στο τηλέφωνο και λέγαμε το αφήνουμε ανοιχτό το συμβόλαιο και “πες μας εσύ πόσα επεισόδια θέλεις”. Θέλαμε να κάνουμε 6, 6 plus», τόνισε ενώ στη στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην περιπέτεια που έζησε στο Μεξικό:

«Μετά την Αιθιοπία ήταν να πάμε Μεξικό. Μας πιάσανε στο αεροδρόμιο. Έπρεπε να δώσουμε ένα ξενοδοχείο δεν δέχτηκαν τα στοιχεία που έδωσα ότι μένω σε έναν Μεξικανό φίλο μου. Αυτό που με πείραξε ήταν ότι δεν μπόρεσα να μιλήσω με τη μάνα μου. Πήραμε δύο τηλέφωνα και πήρα τον άνθρωπο που μου κλείνει τα ταξίδια. Και από εκεί δόθηκε μία πληροφορία σε έναν δημοσιογράφο κατέληξε ότι πήγα να περάσω ναρκωτικά στο Μεξικό. Όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο, άνοιξα το κινητό μου και έπαθα εγκεφαλικό».