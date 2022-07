Το έβδομο άλμπουμ της Μπιγιονσέ είναι γεγονός. Renaissance ο τίτλος του και κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Η 40χρονη σούπερ σταρ ανάρτησε ένα μήνυμα στον λογαριασμό της στο Instagram για να το γιορτάζει με μια σέξι φωτογραφία, στην οποία φορά ένα αποκαλυπτικό φόρεμα και με το ένα χέρι της κρύβει το στήθος της.

Σε μια δεύτερη εικόνα, η τραγουδίστρια ευχαριστεί τους θαυμαστές της που περίμεναν να ακούσουν τη νέα της δουλειά στην επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας της.

«Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω όλους αρκετά για την αγάπη και την προστασία […] Λοιπόν το άλμπουμ διέρρευσε και όλοι σας περιμένατε μέχρι τη σωστή ημερομηνία κυκλοφορίας για να το απολαύσουμε μαζί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», σημείωσε, τονίζοντας ότι «σημαίνει τα πάντα» για εκείνη το γεγονός ότι οι θαυμαστές της περιμέναν.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 16 κομμάτια. Πρόκειται για τα Break My Soul, I’m That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Church Girl, Plastic Off the Sofa, Virgo’s Groove, Move, Heated, Thique, All Up in Your Mind, America Has a Problem, Pure/Honey και Summer Renaissance.

Το Renaissance αποτελεί το τελευταίο σόλο άλμπουμ της Μπιγιονσέ μετά από 6 χρόνια, από την κυκλοφορία το 2016 του Lemonade.