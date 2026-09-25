Για τον χωρισμό του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη μίλησε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσιογράφος ανέφερε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, το ζευγάρι έχει τραβήξει πλέον χωριστούς δρόμους και ο χωρισμός τους φαίνεται να είναι οριστικός

«Υπήρξαν διάφορες φήμες που ήθελαν την Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τον Χρήστο Μάστορα χωριστά το καλοκαίρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε άλλα κι είναι από τις φορές που εύχομαι να διαψευστούν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι όντως υπήρχε μία κρίση στη σχέση τους μέσα στο καλοκαίρι, ήταν ξανά μαζί, την ξεπέρασαν αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι ο χωρισμός φαίνεται να είναι οριστικός, γιατί η Γαρυφαλλιά έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της. Μένει πλέον μόνη της, βρήκε νέο σπίτι μόνη της. Ελπίζω να διαψευστώ», αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.