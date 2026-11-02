Ένα Halloween πάρτι με κινηματογραφική ατμόσφαιρα και πρωτότυπες μεταμφιέσεις διοργάνωσαν η Ελένη Φουρέιρα και η Κόνι Μεταξά, το βράδυ της Κυριακής (1/11). Οι δύο τραγουδίστριες επέλεξαν να δώσουν στη βραδιά έναν διαφορετικό χαρακτήρα, αντλώντας έμπνευση από τη δημοφιλή σειρά τρόμου «American Horror Story».

Οι καλεσμένοι μπήκαν στο κλίμα του Halloween, ενώ οι αναρτήσεις στα social media έδωσαν μια γεύση από τη διακόσμηση, τις μεταμφιέσεις και όσα συνέβησαν στη διάρκεια της βραδιάς. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» ήταν και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Την προσοχή τράβηξε ιδιαίτερα η Ελένη Φουρέιρα, η οποία αυτή τη φορά άφησε στην άκρη τις λαμπερές εμφανίσεις με τις οποίες την έχουμε συνηθίσει και μεταμορφώθηκε σε ανδρικό χαρακτήρα της σειράς. Φορώντας κοστούμι, κοντή περούκα και ψεύτικο μουστάκι, κατάφερε να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Η τραγουδίστρια αντιμετώπισε μάλιστα τη μεταμφίεσή της με χιούμορ. Μέσα από Instagram stories παρουσίασε δίπλα δίπλα τον χαρακτήρα που προσπάθησε να αναπαραστήσει και το τελικό αποτέλεσμα, συνοδεύοντας τις εικόνες με τις φράσεις «τι παραγγέλνεις» και «τι σου έρχεται».

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το πάρτι ανέδειξαν και τις υπόλοιπες εμφανίσεις της βραδιάς, με την Ελένη Φουρέιρα και την Κόνι Μεταξά να επιλέγουν φέτος ένα Halloween με αναφορές στον κόσμο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας.