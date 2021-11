Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της νέας παραλλαγής του κορονοϊού, η οποία έχει γίνει γνωστή ως μετάλλαξη Μποτσουάνα, καταγράφηκε σήμερα, Παρασκευή (26/11), στο Βέλγιο.

Πρόκειται για γυναίκα, νεαρής ηλικίας, η οποία εμφάνισε συμπτώματα 11 ημέρες αφότου είχε ταξιδέψει στην Αίγυπτο μέσω της Τουρκίας, έκαναν γνωστό οι αρχές της χώρας. Ήταν ανεμβολίαστη και δεν είχε διαγνωστεί στο παρελθόν με κορονοϊό, μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η γυναίκα αυτή δεν είχε καμία σχέση με τη Νότια Αφρική, ούτε με οποιαδήποτε άλλη χώρα στο νότιο τμήμα της αφρικανικής ηπείρου, σημειώνει το τοπικό Μέσο rtbf.

Νωρίτερα, διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν πως οι βελγικές αρχές πραγματοποιούσαν αναλύσεις σε δύο δείγματα κορονοϊού για να διακριβωθεί αν πρόκειται για την νέα παραλλαγή B.1.1.529 του SARS-COV-2 η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική – εξ ου και το όνομά της.

🔴 SUIVI – #Belgique : Selon le virologue Marc Van Ranst, le variant Nu pourrait bien déjà être présent dans le pays. Deux échantillons seraient actuellement examinés et pourraient être liés au variant B.1.1.529. Les résultats devraient être communiqués dans la journée. pic.twitter.com/wc0WlDkGT4 — FranceNews24 (@FranceNews24) November 26, 2021

Ο διακεκριμένος ιολόγος Μαρκ Βαν Ρανστ, το εργαστήριο του οποίου συνεργάζεται στενά με την αρχή δημόσιας υγείας Sciensano, έκανε γνωστά τα παραπάνω μέσω Twitter. «Αυτή τη στιγμή αναλύουμε δύο ύποπτα δείγματα», είπε ο Βαν Ρανστ.

Παγκόσμια ανησυχία

Η μετάλλαξη Μποτσουάνα έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, καθώς οι χώρες η μία μετά την άλλη απαγορεύουν τις πτήσεις από περιοχές της νότιας Αφρικής, ενώ λόγω της εμφάνισής της μεγάλη ήταν η πτώση στις μετοχές αλλά και στην τιμή του πετρελαίου.

Στο μεταξύ η Βρετανία ανακοίνωσε ότι το νέο στέλεχος του κορονοϊού θεωρείται από τους επιστήμονες το πιο σημαντικό που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής καθώς ενδέχεται να καθιστά λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε, το οποίο ονομάζεται B.1.1.529, έχει πρωτεΐνη ακίδα που διαφέρει πάρα πολύ από αυτήν που είχε το αρχικό στέλεχος του νέου κορονοϊού στο οποίο στηρίχθηκαν τα εμβόλια.

Το στέλεχος αυτό του ιού μπαίνει στο μικροσκόπιο, αντίστοιχα, ολοένα και περισσότερων εθνικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται, φυσικά, να απασχολήσει τους ειδικούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ενώ και η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, στη χώρα μας, συγκλήθηκε εκτάκτως σε συνεδρίαση με τη «μετάλλαξη Μποτσουάνα» στην ημερήσια διάταξη.

Τι ξέρουμε μέχρι σήμερα για το στέλεχος B.1.1.529

«Ένα νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης spike, ταυτοποιήθηκε πρόσφατα. Το νέο στέλεχος έχει χαρακτηριστεί ως B.1.1.529, ταυτοποιήθηκε στην Μποτσουάνα στην Αφρική, και μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 10 περιπτώσεις αυτού του στελέχους.

Προς το παρόν εκτός της Νότιας Αφρικής έχει ταυτοποιηθεί και σε έναν ταξιδιώτη στο Χονγκ Κονγκ που είχε επισκεφθεί τη Νότια Αφρική», αναφέρουν οι καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριος Παρασκευής (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, επιστημονικός σύμβουλος ΕΟΔΥ), Θεοκλής Ζαούτης (Καθηγητής Παιδιατρικής και πρόεδρος ΕΟΔΥ) και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) σε χθεσινή ανασκόπηση της διαθέσιμης επί του θέματος βιβλιογραφίας.

Και προσθέτουν: «Παρότι ο αριθμός των περιστατικών B.1.1.529 είναι πολύ χαμηλός – τρία στη Μποτσουάνα, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ – είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του, αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι μεταλλάξεις είναι οι: A67V, Δ69-70, T95I, G142D/Δ143-145, Δ211/L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F.

Προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση “variant under monitoring”, η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος “variants of interest”, και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος “variants of concern”. Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Delta.

Ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων καθιστά πιθανή την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών του ιού, αλλά ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του στελέχους θα μπορούν να εξαχθούν μόνο αν πραγματοποιηθούν οι σχετικές μελέτες».