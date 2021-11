Ένα νέο πακέτο μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει μέχρι και lockdown για τους ανεμβολίαστους, επεξεργάζεται η κυβέρνηση, αν η κατάσταση με την έξαρση του κορονοϊού δεν ελεγχθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πέτρου Μποτσαράκου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η κυβέρνηση εξετάζει δύο πιθανά σενάρια: Το πρώτο είναι να κορυφωθεί η πανδημία στις αρχές Δεκεμβρίου και το δεύτερο και πιο «κακό» σενάριο είναι να κορυφωθεί μετά τα Χριστούγεννα.

Έχει και δύο γραμμές άμυνας όμως, στην προσπάθεια να αποφύγει ένα γενικό lockdown, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς σε ανεμβολίαστους, αν ως την επόμενη εβδομάδα διαφανεί ο κίνδυνος να συνεχιστεί η κλιμάκωση της πανδημίας, με βάση -στην περίπτωση αυτή- το κακό σενάριο.

Σε πρώτη φάση θα συζητηθεί ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων και από τους μεικτούς χώρους εστίασης, δηλαδή θα τους επιτρέπεται μόνο το take away. Παράλληλα θα υπάρξει αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από τις αγορές εντός των εμπορικών καταστημάτων, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν ψώνια μόνο με click away. Στο τραπέζι αν χρειαστεί θα μπει και το rapid test για ανεμβολίαστους στα σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό εκτιμάται ότι θα είναι το τελευταίο μέτρο που θα επιλεγεί.

Η εβδομάδα που διανύουμε θεωρείται πάντως κομβική και υπάρχει ακόμη η ελπίδα ότι τα μέτρα σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς θα αποδώσουν.

Εκτιμάται ότι οι πρώτες δόσεις από τα 6,9 εκατ. εμβολιασμούς θα φτάσουν αρχές Δεκεμβρίου τα 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ έχει συζητηθεί και ένα κίνητρο για τον εμβολιασμό σε όσους άνω των 60 ετών κάνουν την τρίτη δόση, με τη μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.