Νέο μοντέλο ψυχαγωγίας τίθεται από σήμερα και μέχρι την 31η Αυγούστου σε εφαρμογή δυσκολεύοντας την καθημερινότητα των ανεμβολίαστων και δίνοντας μία ακόμη «ελευθερία» στους εμβολιασμένους, αφού πλέον θα μπορούν με το πιστοποιητικό ανά χείρας ή με το κινητό στο χέρι να μπαίνουν ελεύθερα στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης.

της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτό το σχέδιο να βάλει φρένο στην ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Delta, αλλά και να ωθήσει εμμέσως όσους ακόμα και τώρα παραμένουν διστακτικοί και δεν προχωρούν σε εμβολιασμό. Ένα από τα βασικά σημεία στο νέο καθεστώς λειτουργίας των κλειστών χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας στους οποίους θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά εμβολιασμένοι είναι οι έλεγχοι που θα διενεργούνται στα πιστοποιητικά των θαμώνων καθώς επίσης και η αποφυγή πλαστοπροσωπίας.

Θα «σκανάρονται» όλοι

Αναλυτικότερα, οι έλεγχοι θα γίνονται μέσω της εφαρμογής επαλήθευσης των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών «Covid Free GR», η οποία είναι διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα και tablet με λογισμικό iOS ή Android, διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App Store και στο Google Play.

Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για τις ελληνικές βεβαιώσεις απαιτείται.

Tρία επίπεδα επαλήθευσης:

Πράσινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει από COVID.

Κίτρινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR).

Κόκκινο – σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό.

Ποια είναι η χρονική ισχύς των πιστοποιητικών:

Εμβολιασμού – 14 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης.

Νόσησης – έως και 6 μήνες μετά.

Rapid test – 48 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00:01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος).

PCR test – 72 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00:01 από την ημερομηνία συλλογής δείγματος).

Αναλυτικά τα μέτρα

Από σήμερα έως 31 Αυγούστου οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους με το 85% της χωρητικότητας.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέξουν είτε αμιγή είτε μεικτή λειτουργία.

Αθλητικοί αγώνες μόνο με αμιγή λειτουργία. Με 25.000 θεατές τα ανοικτά γήπεδα και μέχρι 8.000 τα κλειστά και για ανήλικους με self test στο 5% -από το 85% – της χωρητικότητας.

Σε όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους εργαζόμενους να δηλώνουν εάν έχουν εμβολιαστεί ή όχι και με ειδική σήμανση θα ενημερώνουν τους πολίτες για το μέγεθος του κινδύνου.

«Τσουχτερά» πρόστιμα

Στην πρώτη παράβαση ορίζεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας για κατάστημα κάτω των 200 τ.μ. και 5.000 ευρώ και 7 μέρες αναστολή λειτουργίας για χώρους άνω των 200 τ.μ.

Σε δεύτερη παράβαση για όλους 10.000 ευρώ πρόστιμο και 15 μέρες αναστολή λειτουργίας και στην τρίτη παράβαση προσωρινή αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Eίναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων και βάση αποδεικτικού υλικού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μένουν να διασαφηνιστούν οι κυρώσεις για τους πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν πλαστό έγγραφο ή θα προβούν σε άλλη παραβίαση των μέτρων.

Ένα βήμα πριν τα τοπικά lockdown

Την ίδια ώρα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επιβληθούν τοπικά lockdown σε 6 περιοχές μετά την «έκρηξη» κρουσμάτων κορoνοϊού που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Στην Μύκονο ο αριθμός των κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί σε μια εβδομάδα, στο Ηράκλειο έχει τριπλασιαστεί, στο Ρέθυμνο έχει διπλασιαστεί, ενώ μεγάλη αύξηση εντοπίζεται επίσης σε Ίο, Σαντορίνη και Πάρο.

Μέτρα για εργαζόμενους σε εστίαση – τουρισμό – πλοία

Λόγω της επιδημιολογικής αυτής έξαρσης μεταφέρονται από σήμερα επιπλέον ΚΟΜΥ στις παραπάνω 6 νησιωτικές περιοχές για εκτεταμένο testing. Επίσης, από αύριο 17 Ιουλίου, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο 2 φορές την εβδομάδα, μια με τη μέθοδο του self test και μία με τη μέθοδο του rapid, με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Ανάλογη υποχρέωση θα έχουν και τα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων/κρουαζιερόπλοιων.

Αυστηροποίηση μέτρων στις παιδικές κατασκηνώσεις

Μετά τα δεκάδες κρούσματα που εντοπίστηκαν σε παιδικές κατασκηνώσεις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας τους, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε τη λήψη αυστηρότερων μέτρων. Έτσι, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε νέο πλαίσιο διενέργειας τεστ στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Πλέον η είσοδος στην κατασκήνωση θα γίνεται πλέον με αρνητικό rapid test 48ωρών ή PCR test 72 ωρών και όχι με self test. Στη συνέχεια, τα παιδιά θα υποβάλλονται σε self test κάθε εβδομάδα που βρίσκονται στην κατασκήνωση, ενώ οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι σε αυτήν θα υποβάλλονται σε δύο τεστ κάθε εβδομάδα, εκ των οποίων το ένα θα είναι self test και ένα rapid test.