Τα υπέρ του εμβολίου Οξφόρδης/AstraZeneca και η σύγχυση που προκλήθηκε με την αποτελεσματικότητά του

Η εταιρεία AstraZeneca κατέθεσε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για την έγκριση του εμβολίου που ανέπτυξε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά της Covid-19. Ένα αίτημα που θα εξετάσει την αίτηση με ταχείς ρυθμούς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για μία «καλή είδηση». «Όταν θα υπάρξει μία θετική επιστημονική γνωμοδότηση θα εργασθούμε με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα για να δώσουμε άδεια για την χρησιμοποίησή του στην Ευρώπη», έγραψε στο Twitter.

Good news! @AstraZeneca has applied to @EMA_News to have its vaccine authorised in the EU. @EMA_News will assess the vaccine’s safety & efficacy.

Once the vaccine receives a positive scientific opinion, we will work full speed to authorise its use in Europe.

