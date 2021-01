Εμβόλιο Pfizer/BioNTech: Ακόμη 300.000.000 δόσεις εξασφάλισε η Κομισιόν

Το συμβόλαιο που έχει με την Pfizer/ΒιοΝtech επεκτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (8/1) η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επεσήμανε πως η Κομισιόν εξασφάλισε 300.000.000 επιπλέον δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού από την Pfizer/ ΒioNtech με τον συνολικό αριθμό των εμβολίων από τη συγκεκριμένη εταιρεία να φτάνει τα 600.000.000.

Τα 27 κράτη-μέλη πορεύονται μαζί όσον αφορά στην αγορά εμβολίων ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Κομισιόν διευκρινίζοντας ότι «κανένα κράτος-μέλος δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται παράλληλα».

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:«To μόνο πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαπραγματευόμαστε, είναι ότι οι 27 το κάνουμε αυτό μαζί και κανένα κράτος-μέλος σε αυτή τη νομική δεσμευτική βάση δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται παράλληλα ή να έχει συμβόλαιο παράλληλα».

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2021