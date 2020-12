Κορονοϊός: Η Ευρώπη εμβολιάζεται – Ανησυχία στον πλανήτη για την μετάλλαξη του ιού

Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 στην Ευρώπη.

Οι πρώτοι άνθρωποι που έλαβαν το εμβόλιο στην Ιταλία, την Πολωνία, την Κροατία, την Ισπανία, την Αυστρία και την Ρουμανία και την Ελλάδα ανήκουν είτε στην ομάδα των ηλικιωμένων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είτε από εκείνους που εργάζονται στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Ως μια συγκινητική στιγμή χαρακτήρισε την πανευρωπαϊκή έναρξη εμβολιασμών η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα οι πρώτοι Ευρωπαίοι εμβολιάζονται κατά της covid-19. Είμαι συγκινημένη που βλέπω ανθρώπους να λαμβάνουν εμβόλια σε όλη την Ευρώπη. Από τη Μαδρίτη, το Παρίσι, την Αθήνα μέχρι τη Ρίγα» έγραψε στο Twitter η φον ντερ Λάιεν.

«Πρώτα προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους. Σύντομα θα έχουμε αρκετές δόσεις για όλους μας», πρόσθεσε.

Today the first Europeans are getting vaccinated against #COVID19. I'm touched to see people taking the vaccine everywhere across the EU. From Madrid to Paris, Athens to Riga.

First we protect the more vulnerable. Soon we’ll have enough doses for all of us. #EUvaccinationdays pic.twitter.com/51qUo9yKzI

