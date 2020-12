Μήνυμα Κυριακίδου για τον κορονοϊό: Κανείς δεν είναι ασφαλής μέχρι όλοι να είναι ασφαλείς

Το μήνυμα ότι «κανείς δεν είναι ασφαλής μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς», έστειλε η επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου. Υπενθυμίζεται ότι, ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού στην Ε.Ε. θα ξεκινήσει στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε μέσω social media η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η κ. Κυριακίδου σημείωσε ότι «είναι μακρά η διαδρομή της συνεργασίας για να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Δεν θα αφήσουμε καμία πέτρα που να μη γυρίσουμε για να νικήσουμε την πανδημία. Κανείς δεν είναι ασφαλής μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς. Οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν στην ΕΕ 27-29 Δεκεμβρίου».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας συνέρχεται στις 21 Δεκεμβρίου για να γνωμοδοτήσει για το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι θα δώσει την έγκρισή της για την διάθεση του εμβολίου εντός των επομένων δύο ημερών, έπειτα από μελέτη της γνωμοδότησης του EMA και την διαβούλευση με τα 27 κράτη μέλη.

«Είναι η ώρα της Ευρώπης: στις 27, 28, 29 Δεκεμβρίου, ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστατεύουμε τους πολίτες μας και είμαστε πιο δυνατοί μαζί», έγραψε στο Twitter η επικεφαλής της Κομισιόν.

