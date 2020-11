Ενθουσιασμός για το εμβόλιο της Moderna και τις «ενθαρρυντικές» ανακοινώσεις

Με ενθουσιασμό γίνεται η υποδοχή της ανακοίνωσης της αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Moderna ότι το εμβόλιό της κατά της Covid-19 είναι κατά 94,5% αποτελεσματικό στην προστασία από την προσβολή από την νόσο.

Παρόμοια αποτελεσματικότητα κατά 90% που ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα οι Pfizer και BioNTech.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε πως τα θετικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα είναι ενθαρρυντικά και σημείωσε ότι εργάζεται για να υπογράψει περισσότερες συμφωνίες με παρασκευαστές εμβολίων.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν έφτασε σε συμφωνία με τις Pfizer και BioNTech για να εξασφαλίσει το εμβόλιό τους, με την επίσημη υπογραφή να αναμένεται αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια ώρα, ενθουσιασμό επικρατεί στις διεθνείς αγορές που καταγράφουν σημαντικά κέρδη μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας.

More encouraging news from #COVID19 vaccine trials w/@moderna_tx publishing successful results today.

We are doing everything we can to secure safe & effective vaccines.

Signing contract w/ @pfizer & @BioNTech_Group later this week, more to come soon. pic.twitter.com/eFTrU7AOAJ

