Κορονοϊός: Έλεγχο στις εισόδους των σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα

Έλεγχο στις εισόδους των σούπερ μάρκετ αναμένεται να έχουμε από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του OPEN, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι ανάλογα με τα τετραγωνικά του καταστήματος θα μπαίνει ανάλογος αριθμός καταναλωτών, κάτι που πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ.

Επιπλέον, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν και ως delivery, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, με το κοινό να έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζεται και τις Κυριακές.

Αναφορικά με την πιθανότητα να υπάρξει επέκταση του ωραρίου, ο κ. Παπαθανάσης σχολίασε ότι είναι κάτι που εξετάζεται από την κυβέρνηση.

Για την επάρκεια προϊόντων στην αγορά ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε τα εξής: «Υπάρχει επάρκεια για τρεις μήνες. Δεν χρειάζεται να τρέχουν οι πολίτες στα σούπερ μάρκετ, γιατί μπορεί να τους χαλάσουν τα πράγματα γιατί δεν θα τα χρειαστούν».

Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όσους δεν εναρμονίζονται με τις οδηγίες που δίνονται για τον κορονοϊό: «Θα είμαστε αμείλικτοι. Οσοι εντοπίζονται να παρανομούν, θα έρχονται αντιμέτωποι με τον νόμο. Πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος».

Ποιες επιχειρήσεις κλείνουν και ποιες παραμένουν ανοιχτές – Αναλυτικός οδηγός

Ριζικές αλλαγές αναμένονται από τη Δευτέρα, έπειτα από τα μέτρα της κυβέρνησης για το κλείσιμο επιχειρήσεων, μετά και την εκτόξευση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, τα οποία έχουν φτάσει τα 228.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του κορονοϊού για 14 ημερές θα παραμείνουν κλειστά τα παρακάτω:

-Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα (shops in a shop), εκπτωτικά χωριά.

-Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες delivery και take-away.

-Κέντρα διασκέδασης.

-Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων.

-Βιβλιοθήκες.

-Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι.

-Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με την εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

-Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία (εξαιρούνται οι ανοιχτοί χώροι μεμονωμένης άθλησης όπως θα διευκρινιστεί στην ΚΥΑ)Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) / εξαιρούνται οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι αναψυχής.

-Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, οίκοι ανοχής, κέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματος.

Οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Υπενθυμίζεται ότι κλειστά παραμένουν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αλλά και τα φροντιστήρια.

Μένουν ανοιχτά (ενδεικτικά):

-Λιανεμπόριο με εξαίρεση τα ανωτέρω.

-Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ).

-Λαϊκές αγορές.

-Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα.

-Φαρμακεία.

-Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

-Καφετέριες κατά το μέρος που κάνουν διανομή προϊόντων και take away.

-Ξενοδοχεία (αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός).

-Τράπεζες (με ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές).

-Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων.