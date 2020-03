Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για τον κορονοϊό – Σταθερά χαμηλός ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα

Σταθερά χαμηλός παραμένει ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού, στην Ελλάδα -10 κρούσματα έχουν καταγραφεί- και τα περιστατικά είναι κατόπιν μετάβασης στο εξωτερικό και κατόπιν επαφής με επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας, αναφέρει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και διευθυντής στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής, Θάνος Δημόπουλος.

Το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, το Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Johns Hopkins ανακοίνωσε 95416 κρούσματα με 3285 θανάτους. Καθ΄ όσον νέα κρούσματα COVID-19 συνεχίζουν να διαγιγνώσκονται ανά τον κόσμο, στην Κίνα η επιδημία φαίνεται να φθίνει. Έχουν διαγνωσθεί 80409 κρούσματα και 3013 θάνατοι (χθες τα νέα περιστατικά στην Κίνα ήταν 120 και οι νέοι θάνατοι 38). Εκτός Κίνας, αντιθέτως, υπήρξαν 2103 νέα περιστατικά και 48 νέοι θάνατοι. Στη γειτονική Ιταλία έχουν επιβεβαιωθεί 3089 κρούσματα και 107 θάνατοι. Στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία, ακολουθεί η Γαλλία με 285 κρούσματα και 4 θανάτους και η Γερμανία με 262 κρούσματα και κανέναν θάνατο. Η Ισπανία ακολουθεί με 222 κρούσματα και 2 θανάτους.

Μεταλλαγές στο νέο κοροναϊό SARS-COV-2

Κινέζοι επιστήμονες δημοσίευσαν τη γονιδιωματική ανάλυση 103 αλληλουχιών στο περιοδικό National Science Review. Συνολικά, αναγνωρίστηκαν 149 μοναδικές μεταλλάξεις (αλλαγές) στο γονιδίωμα, πολλές από τις οποίες συνέβησαν σχετικά πρόσφατα. Έγινε χαρακτηρισμός δύο βασικών υποτύπων του L και του S. Ο L υπότυπος προκαλεί το 70% των λοιμώξεων, μεταδίδεται ευκολότερα και είναι πιο επιθετικός ως προς την κλινική συμπτωματολογία και ο S υπότυπος που είναι υπεύθυνος για τις υπόλοιπες, θεωρείται ότι ήταν η αρχέτυπη μορφή του ιού. Τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του Covid-19, ασκούν ισχυρή εξελικτική πίεση κυρίως στον L υπότυπο, με αποτέλεσμα η σχετική του συχνότητα να μειώνεται.

Επιπτώσεις των μέτρων απομόνωσης στην ψυχολογία

Όπως αναφέρει ο κ. Δημόπουλος μπορεί τα μέτρα απομόνωσης κρουσμάτων και κατ' οίκον περιορισμού των στενών επαφών να είναι απαραίτητα, ωστόσο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη και τις επιπτώσεις που έχουν αυτά στη ψυχολογία των πολιτών. Ιδιαίτερη μνεία σχετικά με την επίπτωση στη ψυχική υγεία των παιδιών γίνεται σε χθεσινή δημοσίευση στο περιοδικό The Lancet: Wang et al. Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. 04 Mar 2020. Προσθέτει ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις σχέσεις γονιών και παιδιών και στην ενασχόληση των παιδιών με εκπαιδευτικό υλικό, όπως για παράδειγμα εξ'αποστάσεων μάθηση, καθ'όλη τη διάρκεια της απομόνωσης.

COVID-19 και ογκολογικοί/αιματολογικοί ασθενείς

Οι ασθενείς που πάσχουν από συμπαγή νεοπλάσματα και αιματολογικές κακοήθειες και πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, όπως και με κάθε άλλη ιογενή λοίμωξη. Το υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για αυτή την κατηγορία ασθενών και θέτει αυστηρότατους περιορισμούς ως προς τον περιορισμό των επισκέψεων και τη μετακίνηση των συνοδών. Σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό Lancet Oncology: Liang et al. Cancerpatients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China, οι ογκολογικοί ασθενείς που ταυτοχρόνως πάσχουν από Covid- 19, έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν επιπλοκή μετά τη λοίμωξη αυτή. Από την άλλη πλευρά όμως, σε πρόσφατη δημοσίευση στο ίδιο περιοδικό από τους: Xia et al. Risk of COVID-19 for cancer patients. Lancet Oncol. 03 Mar 2020, σημειώνεται ότι από τα έως σήμερα δεδομένα δεν τεκμαίρεται υψηλότερος κίνδυνος νόσησης από τον νέο κοροναϊό σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Επομένως, οι ογκολογικοί ασθενείς δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης από κοροναϊό, αλλά αν νοσήσουν εμφανίζουν συχνότερα επιπλοκές. Σε κάθε περίπτωση, συστήνουμε να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και τα μέτρα ατομικής υγιεινής.