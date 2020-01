Πτώμα άντρα έμεινε επί ώρες σε πεζοδρόμιο της Ουχάν, δεν τολμούσαν να πλησιάσουν τον νεκρό

Ένας γκριζομάλλης άνδρας που φοράει μια χειρουργική μάσκα κείται νεκρός για πολλές ώρες σε ένα πεζοδρόμιο της Ουχάν, του επίκεντρου του νέου κοροναϊού. Στο ένα του χέρι κρατάει μια πλαστική σακούλα. Είναι μαυροντυμένος, περίπου 60 ετών.

Μέχρι πρόσφατα, ο δρόμος αυτός ήταν γεμάτος κόσμο. Χθες όμως στη βιομηχανική αυτή πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται σε καραντίνα εξαιτίας του ιού, ελάχιστοι πολίτες περπατούσαν στον δρόμο και δεν τολμούσαν να πλησιάσουν τον νεκρό άνδρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) είδαν το πτώμα χθες το πρωί, λίγο πριν φθάσει επί τόπου ένα όχημα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, στο οποίο επέβαιναν ιατρικό προσωπικό και αστυνομικοί φορώντας ειδικές στολές προστασίας.

Dead man lies on an empty street at China’s virus ground zero

