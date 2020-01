ΠΟΥ: Είναι πολύ νωρίς για να κηρύξουμε παγκόσμιο συναγερμό για τον κοροναϊό

«Είναι πολύ νωρίς για να κηρύξουμε παγκόσμιο συναγερμό» ανέφερε πριν από λίγο σε συνέντευξη Τύπου μέλη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για το νέο κοροναϊό που πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα αλλά κρούσματα του έχουν καταγραφεί σε πολλές χώρες του πλανήτη.

«Το ξέσπασμα ενός νέου θανατηφόρου κοροναϊού στην Κίνα δεν αποτελεί ακόμη παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντχαμόν. Αλλά, πρόσθεσε, είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Ο καθηγητής Didier Houssin, πρόεδρος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι ήταν «πολύ νωρίς» για να θεωρηθεί ως «επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος» η οποία θα χαρακτήριζε την επιδημία ως σοβαρή παγκόσμια εκδήλωση δημόσιας υγείας.

