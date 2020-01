Κοροναϊός: Εκατομμύρια άνθρωποι σε καραντίνα, αυξάνονται τα κρούσματα

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει ο κοροναϊός από την Κίνα, ο οποίος μοιάζει να εξαπλώνεται με πολύ γρήγορη ταχύτητα και τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το ITV της Ασίας, συνολικά 5 πόλεις της Κίνας έχουν μπει σε καραντίνα. Οι πόλεις Έζου, Τσίμπι και Ζιντσάν έχουν μπει σε καραντίνα μετά από τις πόλεις Ουχάν και Χουανγκγκάνγκ.

Επιπλέον, στην πόλη Χουανγκγκάνγκ έχει δοθεί εντολή στους πολίτες να φορούν μάσκες όταν κυκλοφορούν δημόσια.

Zhijiang city has become the 5th in Hubei Province to introduce travel restrictions. It has halted its bus operations, suspended classes at schools and educational facilities #wuhanvirus — Debi Edward (@debiedwarditv) January 23, 2020

Η τοπική τηλεόραση μετέδωσε ότι «οι κάτοικοι δεν πρέπει να βγαίνουν από την πόλη, αν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι».

Two more cities in Hebei Province which neighbour Wuhan have been placed in lockdown. Ezhou and Huanggang are now to be subject to travel restrictions as China battle to contain the spread of the #wuhanvirus — Debi Edward (@debiedwarditv) January 23, 2020

Η Χουανγκγκάνγκ βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ, στην κεντρική Κίνα, σε απόσταση λιγότερο των 100 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Ουχάν, η οποία έχει επίσης τεθεί σε καραντίνα, και έχει πληθυσμό περιπού 11 εκατομμύρια κατοίκους.

Chibi has become the 4th city in Hubei province to introduce a travel ban. All public buses and shuttle buses will be suspended from midnight. And Huanggang city has now ordered its citizens to wear masks in public #wuhanvirus — Debi Edward (@debiedwarditv) January 23, 2020

Όμως τι σημαίνει για μία πόλη ότι έχει μπει σε καραντίνα; Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται σε κατοίκους της να ταξιδέψουν έξω από τις πόλεις τους. Τα λεωφορεία, τα τρένα, αλλά και όλα τα Μέσα που ταξίδευαν εκτός πόλης έχουν τραβήξει χειρόφρενο ενώ και οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Two more cities in Hebei Province which neighbour Wuhan have been placed in lockdown. Ezhou and Huanggang are now to be subject to travel restrictions as China battle to contain the spread of the #wuhanvirus — Debi Edward (@debiedwarditv) January 23, 2020

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δρόμοι δεν είναι επίσημα κλειστοί, αλλά έχουν αναφερθεί οδοφράγματα. Την ίδια ώρα, οι Αρχές της χώρας καλούν όποιον έχει συμπτώματα γρίπης να επισκεφτεί το κοντινότερο νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Stay healthy while travelling!

????Avoid travelling if you have a fever and cough.

????If you have a fever, cough & difficulty breathing, seek medical care early and share previous #travel history with your health care provider#coronavirus pic.twitter.com/a1pDnElATV — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020

Αυξάνονται τα κρούσματα - Κλείνει η Απαγορευμένη Πόλη

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από τον νέο κοροναϊό έχει φθάσει τα 634, μετέδωσε σήμερα η κινεζική κρατική τηλεόραση.

Η Απαγορευμένη Πόλη, το διασημότερο ιστορικό μνημείο της Κίνας, θα κλείσει μέχρι νεωτέρας εξαιτίας της επιδημίας του κοροναϊού που άρχισε να εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο, ανακοινώθηκε εξάλλου σήμερα από τον θεσμό.

Το παλιό ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας θα κλείσει τις πύλες του από το Σάββατο «για να αποφευχθούν μολύνσεις που συνδέονται με τη συγκέντρωση επισκεπτών», αναφέρει το μουσείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.